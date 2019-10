“Sundae Bloody Sundae”: McDonalds Portugal retira campanha polémica que evoca massacre irlandês

A McDonalds Portugal lançou uma campanha polémica de Halloween cujo slogan faz alusão à música ‘Sunday Bloody Sunday’ dos U2, para oferecer um sundae na compra de outro. A conhecida faixa da banda irlandesa retrata o ‘domingo sangrento’, um confronto entre membros do exército britânico e civis desarmados, em Derry na Irlanda do Norte, a 30 de janeiro de 1972, que causou 14 mortos.

A campanha polémica está a ser amplamente criticada nas redes sociais depois das imagens terem sido divulgadas no Twitter. Entretanto, os cartazes foram retirados de todos os restaurantes, segundo avançou a McDonalds em comunicado enviado ao CM.

O confronto entre manifestantes católicos, protestantes e o exército inglês matou 14 ativistas católicos e fez mais de 20 feridos. Das 14 vítimas mortais, seis eram menores de idade.

O protesto foi motivado pelas desigualdades religiosas presentes na Irlanda do Norte e pela atitude do governo britânico em prender pessoas suspeitas de pertencer ao IRA - Exército Republicano Irlandês -, grupo terrorista que queria a independência da Irlanda do Norte.

Já em 1982, os U2 decidiram lançar uma música em memória daquele dia. "Sunday Bloody Sunday" acabou por se tornar mundialmente famosa e é hoje um hino da banda de Bono.



Vários irlandeses e pessoas espalhadas pelo Mundo já se demonstraram desagradados com a escolha da McDonalds Portugal e, no Twitter, são já milhares a divulgar a campanha polémica.

Hate to do this to you McDonalds but Sunday Bloody Sunday is actually about a massacre that happened in Derry in 1972.



McDonalds: Massacre? Eugh. Not eating that again. pic.twitter.com/fC4fCti2IG