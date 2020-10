Surto com 29 infetados com Covid-19 em lar do Carregado em Alenquer

Vinte e nove pessoas estão infetadas com covid-19 no Lar do Centro Social e Paroquial do Carregado, em Alenquer, no distrito de Lisboa, disse esta quinta-feira o delegado de saúde local.Pompeu Balsa afirmou à agência Lusa que, dos 29 infetados, 17 são residentes e 12 são funcionários."O surto está controlado, ainda que possam surgir mais casos", explicou, acrescentando que o surto "foi detetado numa fase muito inicial", no último fim de semana, o que levou as autoridades a testar cerca de uma centena de pessoas, o que ficou concluído na terça-feira.Alguns dos funcionários, trabalhadores da cozinha, já se encontravam infetados desde o início do mês, antes de o surto ter surgido, mas não pertencem à mesma cadeia de contágio, uma vez que não prestavam assistência direta aos utentes, esclareceu.Os utentes foram separados em alas diferentes, em função de terem um resultado negativo ou positivo para o novo coronavírus, seguindo as orientações do plano de contingência da instituição.Foi solicitado à Segurança Social o reforço de meios para fazer face à falta de funcionários, por se encontrarem em isolamento profilático a recuperar.Alenquer contabiliza 521 casos de infeção desde o início da pandemia, dos quais 167 estão ativos, 348 recuperaram e seis morreram.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 2.229 pessoas dos 106.271 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.