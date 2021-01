Surto de Covid-19 com 40 infetados em mais um lar de Torres Vedras

Um surto de covid-19 com 40 infetados foi identificado na Casa de Repouso Enseada da Harmonia, no Casal Barreirinha, em Torres Vedras, segundo o último boletim epidemiológico deste concelho do distrito de Lisboa.

De acordo com o boletim, dos 40 infetados, 31 são utentes e nove são funcionários, tendo sido testados 33 utentes e 16 funcionários.

No sábado, a Proteção Civil Municipal pediu voluntários para reforçar as brigadas de intervenção rápida (BIR) da Segurança Social, que são insuficientes para dar resposta aos lares do concelho, onde existem surtos de covid-19.

"Temos três surtos identificados em lares e, devido ao elevado número de casos positivos, a Câmara Municipal apela à população e aos funcionários municipais que possam colaborar em algumas tarefas nestes lares", afirmou à agência Lusa Marta Rodrigues, responsável do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Dada a situação "preocupante" em todo o país e como "as BIR não são ilimitadas", a técnica prevê que não possa haver o reforço das BIR, motivo pelo qual foi lançada uma bolsa de voluntários.

As BIR destacadas para o concelho são compostas por 20 elementos, mas "não são suficientes para da resposta às necessidades".

Marta Rodrigues disse que, com a ajuda das BIR, "as instituições têm conseguido assegurar as tarefas", mas alertou que está a haver "sobrecarga horária dos seus funcionários" e que estas têm também de gerir as folgas dos que ainda se encontram ao serviço.

As tarefas passam sobretudo pela recolha de roupa suja e de resíduos, distribuição de refeições e apoio no deitar e no levantar de utentes.

Os lares com surtos ativos solicitaram a colaboração de 15 pessoas.

No concelho, existem mais três surtos ativos em lares.

No Lar de São José, os casos confirmados ascenderam a 124 pessoas. No Lar de Nossa Senhora do Carmo, na Ordasqueira, existem 96 infetados. Um surto com 50 infetados foi detetado no Lar Barro Sénior Residence, no Barro.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 3.260 casos confirmados de covid-19, dos quais 1.013 estão ativos, 2.198 recuperaram e 49 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.009.991 mortos resultantes de mais de 93,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.709 pessoas dos 532.416 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.