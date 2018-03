Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confirmados 66 casos de doentes infetados com sarampo

Novo balanço da DGS acrescenta mais quatro pessoas à lista oficial. 11 estão curados.

14:16

Um novo balanço da Direção-Geral de Saúde sobre o surto de sarampo faz subir para 66 o número de pessoas infetadas. O último balanço dava conta de 62 doentes confirmados.



Numa nota divulgada esta quinta-feira, a DGS fala de 94 casos negativos 66 casos confirmados 55 com doença, à data, e 11 curados.



Os doentes confirmados são todos adultos, sendo que 37 (56%) são do sexo feminino 7. Em relação ao estado de vacinação 7 (11%) são não vacinados 10 (15%) têm o esquema vacinal incompleto, 1 (2%) com esquema vacinal desconhecido



A esmagadora maioria dos casos - 58 , o que equivale a 88% são profissionais de saúde e 2 (3%) estão atualmente internados, clinicamente estáveis



Permanecem em investigação 37 casos.