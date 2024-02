Surto de sarampo sobe para seis casos

O surto de sarampo em Portugal já regista seis casos: quatro na região Norte e dois na região de Lisboa e Vale do Tejo. A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta quinta-feira a existência de três novos casos no Norte, num homem e duas mulheres, entre os 18 e 25 anos, que estão “clinicamente estáveis”.“Os novos casos encontram-se clinicamente bem e fora do período de infecciosidade”, garante a DGS. A origem destes casos está em investigação, bem como estão a ser identificados os contactos próximos na comunidade e aplicadas medidas de controlo.No Reino Unido a doença tem-se alastrado, e as autoridades ‘culpam’ os movimentos de antivacinação pelo evoluir dos casos. Em Portugal, a vacina do sarampo integra o Programa Nacional de Vacinação, e atualmente a cobertura vacinal da 1.ª dose nas crianças é de 98%.