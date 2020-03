Suspensão de voos da TAP devido ao coronavírus enche aeroporto com aviões parados

A redução de voos da TAP em face da pandemia de Covid-19 no país e no mundo, está a deixar a placa do aeroporto de Lisboa e do Porto repleta de aeronaves da companhia aérea nacional, parqueados por tempo indeterminado.

A empresa anunciou que já a partir desta segunda-feira, 23 de março, irá reduzir a sua atividade. Assim, as atuais 90 rotas que a TAP faz no mundo todo, passarão a ser apenas 15.

Consultando esta tarde o site flytap.pt, é possível verificar que estão suspensas 57 ligações. A companhia aérea nacional anuncia que estas suspensões começaram a 18 de março, e algumas prolongar-se-ão até 30 de junho.

O CM teve acesso a várias fotos da placa do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os mais de 20 aviões parados, mostram bem esta realidade.