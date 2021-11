"Tancos para mim tem muito pouco interesse", diz general Rovisco Duarte

Rovisco Duarte, Chefe de Estado Maior do Exército durante o caso Tancos, lança esta quinta-feira um livro sobre a história do ramo, de 1974 a 2019, mas não aborda o incidente do roubo de armas por ter "pouco interesse".

"Tancos para mim tem muito pouco interesse (...) é um episódio que marcou o meu mandato sem dúvida nenhuma (...), [mas] por mim é um assunto que está resolvido, nem guardo mágoa nenhuma, nem sobre comandos, nem nada disso", disse o general em declarações à agência Lusa.

O livro "Exército Português 1974-2019, 45 Anos em Democracia" é prefaciado pelo general Ramalho Eanes e resume toda a história do ramo nesse período.