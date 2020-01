TAP entre as 20 companhias aéreas mais seguras do mundo

A TAP Air Portugal integra o ranking das companhias aéreas mais seguras do mundo de acordo com o site da especialidade, AirlineRatings.O índice coloca a transportadora nacional à frente de companhias conceituadas como a Lufthansa ou a Swiss.Segurança, mas também inovação e renovação da frota são alguns dos critérios presentes na classificação dada pela AirlineRatings que coloca a australiana Qantas no topo desta lista.Além da segurança – a Qantas não sofre um acidente desde 1950 – a transportadora australiana é das que mais inova estando neste momento em fase de testes o voo sem paragens entre Sydney e Londres, no Reino Unido e Nova Iorque, nos Estados Unidos.A Qantas conta comercializar estes voos ultra longos já a partir de 2022 com uma moderna frota de Airbus A350.