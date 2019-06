TAP já voa sem paragens de Lisboa para São Francisco

As cidades de Lisboa e de São Francisco estão mais próximas. A TAP inaugurou esta segunda-feira, dia de Portugal, um voo direto que liga a capital do País à cidade da costa oeste dos EUA.O voo inaugural partiu às 10h30 de Lisboa e 11 horas depois aterrou em São Francisco entre aplausos e muita emoção.A quarta cidade mais populosa da Califórnia conta com a presença de uma grande comunidade portuguesa que vê agora facilitada a ligação ao seu país natal.Na aproximação a São Francisco, tripulação e passageiros não resistiram em espreitar pela janela ao avistar a mítica Golden Gate, a ponte da cidade em tudo semelhante à lisboeta ponte 25 de abril.Esta nova rota é a sétima ligação da TAP para o continente americano. Juntando-se aos dois voos diretos, inaugurados este ano, com destino a Chicago e a Washington.Além da rota, também o Airbus A330neo foi uma estreia. "É um avião muito confortável e mais silencioso", disse aoum casal de Mafra que seguia para São Francisco para passar uns dias de férias com os filhos."Havia outras alternativas mas penso que a rota direta acaba por ser mais vantajosa para quem quer voar mais confortável", explicou um jovem açoriano que escolheu o voo inaugural para viajar com a mulher e visitar familiares.Quem não passou despercebido entre os passageiros do voo foi Peter S. Greenberg, jornalista americano da CBS e PBS, que descreveu a nova rota como um passo muito importante."Quando tens uma nova rota de Lisboa para São Francisco, Lisboa a Chicago ou uma nova rota de Lisboa para Washington torna acessível não só Portugal, mas a Europa à América tendo Portugal como conexão.", afirmou ao