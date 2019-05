TAP transporta mais 100 mil passageiros até maio e atinge 4,9 milhões

A TAP anunciou que de janeiro até hoje "transportou no total das suas linhas 4,9 milhões de passageiros", o que corresponde a um aumento de 100 mil passageiros face a igual período de 2018.Em comunicado, a transportadora aérea portuguesa refere que "o forte crescimento no número de passageiros transportados registado pela TAP nos meses de abril e maio permitiu recuperar a quebra de tráfego registada no primeiro trimestre do ano".De acordo com a empresa, esta descida é "atribuível, sobretudo, ao facto de em 2018 a semana da Páscoa, um dos períodos de pico de tráfego anual, ter sido ainda no primeiro trimestre do ano e, em 2019, ter caído já em pleno mês de abril, no segundo trimestre".Segundo a operadora aérea, "mantém-se, desta forma, o rumo de crescimento da TAP, que será agora reforçado com a abertura no final de março das novas rotas para Dublin, Telavive e Basileia e, no mês de junho, para Chicago, São Francisco, Washington, Nápoles e Tenerife, em julho de Lisboa para Conacri e do Porto para Bruxelas e, em outubro, do Porto para Lyon e Munique e de Lisboa para Banjul".