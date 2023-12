A taxa de pobreza infantil em Portugal foi de 19,3% na média do período 2019-2021, uma descida de 22,5% em relação à dos anos 2012-2014, indica um relatório da UNICEF. O trabalho conclui que uma em cada cinco crianças nos países mais ricos do Mundo vive na pobreza. Portugal aparece na 13.ª posição de uma lista de 39 países, a seguir à Bélgica e antes da Finlândia. Polónia e Eslovénia estão a alcançar os melhores resultados, seguidas pela Letónia e Coreia do Sul. Nos últimos lugares aparecem o Reino Unido, a Turquia e a Colômbia. A Alemanha ocupa a 25.ª posição, os EUA a 32.ª.