Tem sintomas de depressão com a mudança da hora? Saiba porquê

Mudar do outono para o inverno deixa-nos vulneráveis. Acordar de noite é um dos motivos, mas há muitos outros como a alteração climática, que podem levar a mudanças no nosso humor e no nosso corpo.

O Correio da Manhã falou com a psicóloga Teresa Feijão sobre a depressão sazonal, que explicou os principais motivos, sintomas e efeitos.





O que é a depressão sazonal?A depressão sazonal está diretamente relacionada com a redução da luminosidade solar, a qual ocorre maioritariamente no Outono/Inverno e acaba por ser mais sentida quando a hora muda e os dias ficam mais curtos (anoitecendo mais cedo).E quem já tem tendência para a sintomatologia depressiva tem maior probabilidade de a sentir.Quais os sintomas?Mais sonolência, irritabilidade, tristeza, dificuldades de concentração, falta de energia e aumento do apetite. Devido a uma menor produção de serotonina (que regula o humor), de Vitamina D, aumento da produção de melatonina e alterações do ritmo circadiano.Como se podem apaziguar os efeitos desta depressão?Alimentação saudável, com incidência nos legumes,frutas, peixe;hábitos equilibrados de sono (horas de deitar e nr de horas por noite); exercício físico diário (por exemplo, caminhadas de 20 a 30 minutos, no mínimo), para activar endorfinas; sempre que possível, passear ao sol, média de 15min diários para estimular os níveis de Vitamina D no organismo.Outros tratamentos em casos mais agravados: fototerapia, psicoterapia ou medicação.