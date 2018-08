Temperaturas vão baixar durante a semana. Trovoada e chuva para esta segunda-feira

Máximas vão descer na terça-feira 7 a 8 graus Celsius.

Por Lusa | 07:10

As temperaturas máximas vão descer na terça-feira 7 a 8 graus Celsius, mantendo-se contudo dentro dos valores habituais para a época do ano, disse à Lusa o meteorologista Ricardo Tavares.

De acordo com o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a semana inicia-se esta segunda-feira com condições de instabilidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, trovoada e queda de granizo na região sul durante a manhã e nas regiões do Norte e Centro a probabilidade é maior durante a tarde.



Para esta segunda-feira

As temperaturas mínimas no continente vão variar hoje entre os 14 graus Celsius (em Braga, Porto, Leiria e Aveiro) e os 23 (em Portalegre) e as máximas entre os 27 (em Aveiro) e os 38 (em Évora, Beja e Castelo Branco).



Na Madeira prevê-se períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca nas vertentes norte no final do dia e vento fraco a moderado do quadrante norte.



No Funchal as temperaturas entre os 25 e os 21 graus Celsius.



Nas ilhas do Corvo e Flores (grupo ocidental) prevê-se céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade para a tarde, aguaceiros a parir do fim do dia e vento fraco, tornando-se bonançoso de oeste.



Nas ilhas Graciosa, São Jorge, Faial, Pico e Terceira (grupo central) prevê-se céu muito nublado com boas abertas, possibilidade de aguaceiros fracos especialmente a partir da tarde e vento fraco.



O IPMA prevê para as ilhas de S. Miguel e Santa Maria períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros geralmente fracos, especialmente na madrugada e manhã e vento fraco a bonançoso de norte.



As temperaturas vão variar entre os 20 e os 27 graus em Santa Cruz das Flores, na Horta e em Ponta Delgada e entre os 20 e os 26 graus em Angra do Heroísmo.