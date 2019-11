Atenção! Vem aí frio de bater o dente

Depois da chuva regressa o sol mas com muito frio. Em Lisboa a mínima esperada para terça-feira é de cinco graus. Na Torre, na Serra da Estrela, as temperaturas poderão cair na quarta-feira até aos 10 graus negativos.

Uma massa de ar frio proveniente do Norte da Europa é responsável por temperaturas próprias do inverno quando ainda estamos no outono.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a chuva deverá terminar no próximo domingo. E no primeiro de dezembro regressa o sol mas também o frio de rachar.

A próxima semana fica assim marcada por cinco graus de mínima em Lisboa e Faro. Quatro no Porto, três graus em Setúbal e Santarém, dois em Évora, zero em Coimbra e temperaturas negativas em Viseu, Vila Real com um grau abaixo de zero. Em Bragança são esperados três negativos e quatro negativos na Guarda. As máximas mais altas serão de 18 graus em Faro.