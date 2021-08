Tempo quente provoca lotação esgotada em mais de 60 praias

Mais de 60 praias estavam esta quinta-feira às 17h45 com ocupação máxima, incluindo 19 interiores ou fluviais. Segundo o portal Info Praias, das 66 praias com sinal vermelho às 17h45, 28 são do Algarve, seis da costa alentejana e outras seis da região de Lisboa. Havia ainda três praias esgotadas em Setúbal e quatro na região Centro.As temperaturas elevadas que já se estão a sentir, nomeadamente no Interior Norte e Centro e no Sul do País, levaram milhares de portugueses a procurar as zonas balneares para passarem o dia. Uma procura que deverá aumentar a partir deste sábado, quando se inicia a segunda quinzena de férias para muitos portugueses.