"Tenham respeito pelos professores", pede o secretário-geral da Fenprof

Sindicatos exigem que o tempo de serviço seja todo contabilizado.

Por Luís Oliveira | 08:33

O líder da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) acusou esta quarta-feira o Governo de "tentar limpar um quarto da vida profissional" dos professores e educadores, exigindo que seja cumprida a lei relativamente à contagem do tempo de serviço dos docentes.



Segundo os sindicatos, a greve desta quarta-feira na região Centro "foi superior a 80 por cento" e deixou milhares de alunos sem aulas.



"Respeitem os professores", gritou em Coimbra Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, ao fazer o balanço do terceiro dia de greve. O sindicalista insistiu que o tempo de serviço dos professores deve ser contabilizado na totalidade. "Que não pensem que irão eliminar uma quarto da vida profissional dos professores e educadores", reforçou.



Também o líder da Federação Nacional da Educação (FNE) acompanhou a greve que esta quarta-feira afetou os distritos de Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria e Viseu. "Os professores não aceitam ser enganados", afirmou João Dias da Silva, durante uma ação da FNE no largo da Portagem, em Coimbra.



Hoje, a greve realiza-se nos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança e nos Açores. A semana de luta dos professores termina amanhã, Dia Mundial do Professor, com uma manifestação nacional em Lisboa.