Praias cheias no Litoral e termómetros a marcar mais de 35 graus nas regiões do Interior, foi assim o primeiro fim de semana de férias para milhares de portugueses, no início da terceira onda de calor deste verão.



O tempo quente vai manter-se, nomeadamente no Interior, durante os próximos dias. As mínimas oscilarão entre os 13 e os 19 graus, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.









