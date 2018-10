Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teve o 2º prémio do Euromilhões 8 dias no bolso

Apostador de Braga esteve sem saber que era dono de mais de 368 mil euros.

Por F.V. | 09:48

Um apostador de Braga andou oito dias com um boletim premiado do Euromilhões no bolso, sem saber que era dono de mais de 368 mil euros.



Só ao registar a aposta fixa, no feriado de 5 de outubro, soube que tinha sido o único apostador português a ganhar o prémio milionário do sorteio de 29 de setembro.



"Teve uma reação normal. Acho que ficámos mais eufóricos", confessou ao CM António Magro, um dos donos da papelaria Páginabstrata, em Merelim S. Pedro, onde o boletim foi registado.