Tiago Pitta e Cunha é o vencedor do Prémio Pessoa 2021

O especialista em assuntos do mar Tiago Pitta e Cunha venceu o Prémio Pessoa 2021, anunciou esta sexta-feira o júri, numa transmissão 'online'.

O presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, destacou Tiago Pitta e Cunha como uma das personalidades "mais reconhecidas e relevantes" na luta pela mudança no que respeita aos assuntos do mar e dos oceanos.

O júri do Prémio Pessoa 2021 foi ainda composto por Emílio Rui Vilar, Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.