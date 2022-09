O filho de Florinda Queiroz, a idosa que foi filmada a ser atacada por formigas no lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, Loulé, contraria a versão da instituição que garante que o caso foi detetado e resolvido imediatamente, com banho e remoção dos insetos do corpo da idosa. Em declarações exclusivas ao CM, João Queiroz revelou que quando foi visitar a mãe, na tarde de 12 de junho, após a gravação do vídeo, a idosa "ainda tinha formigas no ouvido e estava toda mordida".









