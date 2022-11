Trabalhadoras trans do sexo ficaram mais expostas a violência na pandemia

A pandemia de covid-19 expôs mulheres trans trabalhadoras do sexo no Norte a mais episódios de violência e riscos de contágio para não ficarem sem rendimentos, concluiu um estudo da Universidade do Minho, em Braga.

"Elas tiveram que optar: ou colocavam a sua saúde em risco, ou ficavam sem rendimentos", alertou à Lusa Diana Silva, autora de uma dissertação de mestrado em sociologia.

A tese, intitulada "Mulheres Trans: trajetos de vida, estigma e luta como trabalhadoras sexuais no norte de Portugal", reúne 11 testemunhos de pessoas dos distritos de Braga e do Porto que partilharam a sua experiência com o trabalho sexual durante a pandemia.