Trabalhadores da CP convocam nova greve para 31 de maio

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) convocou uma greve de 24 horas para o dia 31 de maio na CP -- Comboios de Portugal, considerando que o acordo com os maquinistas "jamais trará a paz social à empresa".

Num comunicado divulgado, o SFRCI revelou que, "em representação dos trabalhadores ferroviários da CP", entregou um "pré-aviso de greve de 24 horas para o dia 31 de maio de 2023".

"A direção deste sindicato, no seguimento de reunião com a Administração da CP realizada no dia 10 de maio 2023, ao ter conhecimento dos termos do acordo realizado entre esta e o sindicato dos maquinistas, verificou que esse acordo coloca em causa o acordo realizado entre Ministério das Infraestruturas, IMT, CP com o SFRCI em conjunto com outras ORT [organizações representativas dos trabalhadores] em 2018, no que respeita as regras de segurança da circulação de comboios", referiu, na mesma nota.