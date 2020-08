Trabalhadores da hotelaria protestam por melhores salários

Dezenas de trabalhadores concentraram-se esta quarta-feira junto das sedes das associações do setor, em Albufeira e Faro, para exigir melhores salários e denunciar a situação de precariedade no trabalho que afeta muitos profissionais do turismo.

"Mais de 50% dos trabalhadores do turismo estão a receber o salário mínimo nacional", denunciou Tiago Jacinto, do Sindicato da Hotelaria do Algarve.





Os manifestantes sustentam ainda que a atual pandemia "é usada pelos empresários para justificar tudo o que de mau se verifica no turismo".