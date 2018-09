Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalho privado ‘rouba’ melhores alunos na justiça

Melhores alunos fogem às provas difíceis de magistratura.

Por Francisca Genésio | 09:24

Os melhores alunos do curso de Direito estão a optar, assim que terminam os estudos, pelo mercado de trabalho privado em vez do público. A escolha tem influência nos cursos do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) - escola que forma juízes e procuradores antes de ingressarem nos tribunais - onde estão a sobrar vagas.



Para ingressar no CEJ é preciso passar num conjunto de provas escritas e orais. "Os resultados são desastrosos todos os anos e isto deve-se a vários fatores: os alunos com melhores médias são aliciados para os privados e acabam por ir, desde logo, pela remuneração. Depois, ficar dentro do sistema significa, na maioria das vezes, estagnar", diz Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.



O magistrado aponta ainda a exigência das provas como razão. "Ter dez valores [numa escala de 0 a 20] significa que é um candidato acima da média, porque as provas são dificílimas, mas esta exigência é necessária", explica. Por último, considera que a taxa de "cerca de 250 euros" que se paga para realizar as provas "discrimina os candidatos, porque nem todos têm possibilidades de pagar esse valor".



Vagas que sobraram dadas a outro curso

As vagas para auditores de Justiça, que ficaram por preencher no concurso deste ano, foram atribuídas aos candidatos aos tribunais administrativos e fiscais (especialização diferente) que tinham ficado de fora.



PORMENORES

130 candidatos este ano

Segundo o Ministério da Justiça foram admitidos 130 candidatos: 48 para magistraturas judiciais, 42 para magistraturas e 40 para juízes para tribunais administrativos e fiscais.



Média de 12 valores

A média de notas para as magistraturas judiciais é de 12 valores, o que "mostra a exigência dos testes", afirma fonte oficial do Ministério da Justiça.