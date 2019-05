Transporte sem condutor faz percurso em Cascais

O percurso foi curto – 700 metros – mas suficiente para mostrar que o recurso aos veículos autónomos para o transporte público poderá ser o futuro.Esta sexta-feira, a viagem de teste do veículo do MobiCascais, entre a rotunda da Quinta de São Gonçalo e a Universidade Nova SBE decorreu sem problemas.José Mendes, secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, considerou, citado pela Lusa, que a regulamentação dos veículos autónomos "é um caminho" a percorrer, em parceria com os municípios.O primeiro transporte público autónomo em Portugal - o SATU, em Oeiras – funcionou durante 11 anos, mas a pouca procura levou a milhões de euros de prejuízo.