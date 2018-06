Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três marchas dizem ser prejudicadas na competição entre grupos

Santa Engrácia, Benfica e Alto do Pina dizem participar em desvantagem.

Por João Saramago e Rogério Chambel | 08:44

As marchas de Santa Engrácia, Benfica e Alto do Pina alegam que são prejudicadas em relação às restantes, porque só souberam em março que iriam participar no concurso, o que na prática lhes retirou meio ano de ensaios.



"Fomos muito prejudicados, porque muitos marchantes começaram a ir para as marchas em redor. Estamos numa zona onde há muitas marchas, só a nossa freguesia tem três marchas.



Os marchantes dispersaram muito", disse Pedro Duarte, da marcha de Santa Engrácia, dedicada a Vasco Santana. "Foi uma aventura", disse, por sua vez, João Simões, da marcha de Benfica, que adotou por tema o Parque Silva Porto. Também para a marcha do Alto do Pina a preparação foi feita "a velocidade de cruzeiro", explicou o ensaiador Hugo Miguel Barros. Para o Alto do Pina, cujo tema é a Catraia de Lisboa, o principal problema foi a verba ter sido entregue "a duas semanas do desfile no Altice Arena".



Limitação que obrigou a marcha "a ter uma equipa a trabalhar de dia e outra de noite para que nada atrasasse". O desfile na avenida da Liberdade decorre terça-feira à noite, a partir das 21h00.



Este ano serão 23 marchas, mais três que nas edições anteriores. A Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) justificou o alargamento por "questões suscitadas pela aplicação do novo regulamento e dos contributos recebidos por parte de diversas coletividades, bem como da recomendação da Comissão Permanente de Cultura da Assembleia Municipal".



O desfile está previsto decorrer até à 1h30. Só de madrugada é conhecido o vencedor, de acordo com a classificação obtida na exibição no Altice Arena e o desfile na avenida.



Na noite mais longa da capital, o trânsito será cortado nos acessos à Baixa, Misericórdia, Mouraria e Alfama, devido à presença de milhares de pessoas nos arraiais que vão animar a cidade.n