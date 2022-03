Ninguém sabe se o juiz Ivo Rosa regressa ao trabalho na próxima semana para o início da instrução do processo da derrocada do Universo Espírito Santo - já adiado uma vez devido à doença do magistrado. Ivo Rosa continua de baixa médica e, até esta sexta-feira à tarde, segundo apurou o CM junto de fonte judicial, não tinha confirmado a sua presença nas diligências marcadas para terça, quarta e sexta-feira.