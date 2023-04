Os Tripulantes de Cabine da companhia aérea EasyJet estão em greve entre 1 e 3 de abril.Um grupo de cerca de 50 grevistas estão, esta terça-feira, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, em reivindicação de melhorias nas condições de trabalho e melhorias salariais.Segundo os grevistas, as últimas negociações do acordo de empresa, em 2017, já não estão adaptadas à realidade atual e não acompanharam inflação e custo de vida.