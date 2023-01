Circulação do metro de Lisboa vai estar interrompida no troço Carnide-Jardim Zoológico este domingo

O troço Carnide - Jardim Zoológico da linha Azul do Metropolitano de Lisboa vai estar temporariamente encerrada no domingo para a realização de obras, informou esta terça-feira a empresa, acrescentando que será reaberto na segunda-feira.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa (ML) refere que, no domingo, a circulação na linha Azul será feita apenas entre Reboleira - Pontinha e Praça de Espanha - Santa Apolónia, existindo, em alternativa, um reforço das carreiras 701-726-729-746-768-58b da Carris.

A circulação na totalidade da linha Azul será retomada a partir das 06h30 de segunda-feira.

"Este encerramento temporário enquadra-se num conjunto de intervenções planeadas que se destinam à substituição do sistema de sinalização atualmente existente na linha Azul por um novo sistema de controlo de comboios Communications-Based Train Control (CBTC), que se prevê que esteja concluído nesta linha até ao final do ano", explica a nota.

Ainda segundo o ML, esse sistema será alargado a toda a rede do metro, permitindo "a implementação de um novo sistema de proteção contínua de comboios, possibilitando a elevação dos níveis de segurança da circulação, incluindo no processo de abertura de portas de passageiros, bem como aumentar a velocidade comercial e oferta da linha, melhorar a regulação do tráfego e, consequentemente, permitir melhorar a qualidade do serviço".

"O projeto de modernização da rede do Metropolitano de Lisboa prevê um investimento de 114,5 milhões de euros num novo sistema de sinalização CBTC nas linhas Azul, Verde e Amarela, que inclui a aquisição de 14 novas unidades triplas (41 carruagens), estando também prevista a adaptação de 70 unidades triplas ao novo sistema de sinalização", refere ainda a nota.