Uma turma do 9.º ano da Escola Secundária Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia, está em isolamento profilático após a confirmação de infeção num aluno no passado sábado.Os 23 alunos ficarão em isolamento até, pelo menos, 8 de outubro, até nova avaliação por parte do delegado de saúde local.Segundo apurou o, o pai do aluno estaria já infetado.