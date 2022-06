Um meio aéreo e 44 operacionais combatem fogo em Montemor-o-Novo

Um incêndio que deflagrou este domingo no Monte do Ramalhão, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, está a ser combatido por 44 operacionais e um meio aéreo, indicou à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, o alerta do fogo foi dado pelas 16h00 e encontram-se no local dez veículos dos bombeiros, numa zona de mato e pinhal.

O incêndio não está a ameaçar populações próximas, segundo a Proteção Civil, que prevê a resolução "dentro de cerca de 40 minutos", com a intervenção dos meios de combate.

A mesma fonte indicou que foram registados focos de incêndios nascentes, que "ainda estão em análise e avaliação" nos distritos do Porto, Guarda, noutra localidade de Évora e em Bragança, para onde já foram encaminhados meios de combate.

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Faro e Beja apresentam este domingo um perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).