Marcelo defende que celebrar 25 de Abril "é olhar com sentido crítico para o que se pretendia e nunca se conseguiu"

Arrancam esta quarta-feira as comemorações do 25 de abril. Na abertura das cerimónias no Pátio da Galé, António Costa começa por referir que "hoje é o dia em que Portugal vive mais dias de Liberdade do que aqueles que viveu em ditadura".



"Aos capitães de abril juntou-se o povo em festa nas ruas com cravos vermelhos na mão. Uma imagem que correu o mundo", prossegue o primeiro-ministro numa homenagem aos "jovens que sonharam com um país livre e em paz".





"Sem perder a memória da resistência que queremos honrar e a memória do muito que devemos celebrar, estas comemorações têm de ser uma passagem de testemunho às novas gerações", sublinha."Quem diz que a ditadura durou pouco, esquece-se de que os jovens de abril, são agora os avós de 2022 e só agora podemos comemorar", começa por dizer Ferro Rodrigues, acrescentando que "as guerras coloniais, os tribunais da ditadura, demoraram demasiado tempo".O presidente da Assembleia da República fez referência à "guerra bárbara na Europa", entre a Rússia e a Ucrânia, que "faz relembrar o que é a manipulação da verdade".

"Celebrar a liberdade e a democracia é um momento de muito regojizo", afirma, referindo-se ao dia em que "ousámos inventar um país mais aberto".



Presidente da República condecora militares de abril

"Aquilo que mais importa é simbolismo da vitória da democracia sob a ditadura. A Constituição democrática já durou muito mais do que a antiga Constituição antidemocrática", começa por sublinhar Marcelo Rebelo de Sousa.



"A comemoração serve para celebrar o passado: na luta da liberdade, a preparar o que viria a ser o 25 de abril. É olhar com sentido crítico para o que se pretendia e nunca se conseguiu", acrescenta, salientando que "o percurso que hoje principia não pode ficar na contemplação do passado, tem de ir mais longe".