Unidade de Saúde da Guarda investe em sistema inovador para apoio à investigação científica

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou esta segunda-feira ter recebido esta semana um dispositivo de 'Edge Computing', que lhe permitirá dar os primeiros passos para a condução da investigação científica com os registos clínicos de forma segura e sem partilha de dados".

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a ULS revelou que "este dispositivo, denominado 'AWS Snowball Edge', inicialmente concebido para computação em locais inóspitos onde o acesso à internet não existe, foi utilizado pela primeira vez no mundo por investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e da Unidade Local de Saúde de Matosinhos para o desenvolvimento dos primeiros estudos de mundo real de representatividade populacional feitos em Portugal, e dos quais têm resultado diversas publicações científicas que caracterizam pela primeira vez a prevalência, incidência, 'outcomes' e custos com a saúde das populações servidas pelas instituições".

"Este tipo de abordagem inovadora, da qual a ULSG [ULS da Guarda] fará também agora parte, permitirá a caracterização rigorosa das necessidades de saúde das populações servidas pela ULSG, contribuirá para a capacitação técnico científica dos seus profissionais e sua integração na rede de investigação clínica internacional EHDEN (European Health Data and Evidence Network), fomentando a produção científica de alto impacto e informando a ULSG com base na sua própria evidência, dos caminhos que poderá tomar para melhorar de forma continuada a qualidade dos cuidados que presta".

A informação precisa torna a ULSG "assim instituição pioneira em Portugal e um exemplo a seguir no processamento seguro de dados de saúde para a melhoria do serviço que presta".