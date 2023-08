Universidade do Porto destaca que tem seis cursos nos 10 com nota mais elevada

A Reitoria da Universidade do Porto (UPorto) destacou este domingo que seis dos 10 cursos com nota mais elevada para entrada no Ensino Superior este ano são da instituição.

Os cursos de Medicina do ICBAS (186,8 valores), Engenharia e Gestão Industrial (185,5), Arquitetura (184,5), Bioengenharia (184,5), Medicina da FMUP (183,5) e Línguas e Relações Internacionais (182,8) perfazem 60% do top 10 nacional do acesso ao Ensino Superior deste ano, refere a UPorto em comunicado.

Estes dados constam da tabela de classificações do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior disponibilizada pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior.

A Universidade do Porto tem como média de entrada 165,5 valores.

No total são as 56 licenciaturas e os mestrados integrados desta instituição.