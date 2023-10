Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos de Aveiro encerra hoje

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) avisou que, a partir das 20h30 deste sábado, a urgência de Ginecologia/Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital de Aveiro estarão encerrados, por falta de médicos.

Em comunicado este sábado divulgado, o CHBV explicou que, "apesar de todos os esforços encetados para completar as escalas médicas, estão previstos constrangimentos no funcionamento" destes serviços.

"Estes constrangimentos vão sentir-se entre as 20h30 do dia 21 de outubro e as 8h30 do dia 22 de outubro, período em que estarão encerrados", frisou.