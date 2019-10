Urgência de Pediatria do Hospital de Chaves sem médico à noite

A Urgência de Pediatria do Hospital de Chaves funciona sem médico permanente durante a noite, pelo menos desde o verão do ano passado. O hospital já veio explicar que, do total de 30 a 40 crianças atendidas diariamente, cinco a seis são consultadas durante a noite."Atualmente, a Urgência de Pediatria funciona entre as 8h00 e as 20h00 com um pediatra em permanência, e, a partir desta hora, o atendimento é feito por chamada telefónica ao médico para se deslocar ao hospital", denunciou uma associação de pais do concelho.Em comunicado, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) confirma que o serviço de Urgência Pediátrica funciona com um "médico permanente, em presença física" durante o dia, e que, "no período compreendido entre as 20h00 e as 08h00, as crianças são observadas por médicos do Serviço de Urgência que, em caso de necessidade, chamam [ por chamada telefónica] o pediatra que está de prevenção que, de imediato, se desloca ao hospital".pessoas correspondem à população abrangida pela ação do Hospital de Chaves, numa área de 2200 quilómetros quadrados, de acordo com os dados disponíveis no site do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, a que pertence a unidade. Para além de Chaves, serve os concelhos de Montalegre, Boticas e Valpaços.O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, ao qual pertence o Hospital de Chaves, assegurou que "está garantido o atendimento a todas as crianças, 24 horas por dia, sete dias por semana".