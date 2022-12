Urgência pediátrica de Évora encerra às 21h00 e reabre domingo às 09h00

O serviço de urgência pediátrica do Hospital de Évora vai estar encerrado entre as 21h00 de sábado e as 09h00 de domingo, anunciou aquela unidade hospitalar, num comunicado enviado à agência Lusa.

"O motivo deste encerramento deve-se à falta de pediatra para assegurar o referido turno, uma vez que o profissional escalado para hoje[sábado] adoeceu subitamente e não foi possível a sua substituição", pode ler-se no documento.

O Hospital do Espírito Santo de Évora EPE indica ainda que "todos os utentes" que necessitem de cuidados médicos pediátricos urgentes, devem contactar a linha de saúde 24 ou o 112, para que estes procedam ao encaminhamento dos doentes da área de influência do hospital para outras unidades.

"Apelamos à colaboração e compreensão de todos os utentes até à regularização da situação, que ocorrerá amanhã [domingo] às 09h00", pode ler-se ainda no comunicado.

O ministro da Saúde admitiu na quinta-feira que poderá haver constrangimentos em algumas urgências hospitalares durante o período de Natal e fim do ano, mas assegurou que serão dadas alternativas às pessoas na rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Não prevemos que haja mais constrangimentos, sabemos que vão acontecer alguns", disse Manuel Pizarro aos jornalistas, em Lisboa, após ter encerrado uma iniciativa da Associação Nacional das Farmácias.

"O nosso esforço, o nosso desejo é que tudo estivesse a funcionar em pleno, mas não temos nessa matéria nenhuma ilusão, sabemos que num caso ou outro teremos dificuldades", assumiu, assinalando que a tutela está "a trabalhar muito ativamente com todas as direções clínicas dos hospitais do país" para "mobilizar todos os profissionais e todos os recursos que é possível" para a quadra festiva que se avizinha.