Os doentes não urgentes (com pulseiras verdes e azuis) na triagem das Urgências nos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo vão ser reencaminhados para centros de saúde, onde serão atendidos com hora previamente definida (próximas 24 horas), anunciou, esta terça-feira, o Ministério da Saúde.



A decisão surgiu após uma reunião do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, com os administradores e diretores clínicos de todos os hospitais da região com serviço de Urgência.









