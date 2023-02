Urgência pediátrica de Loures aberta apenas em dias úteis entre as 09h00 e as 21h00

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, anunciou esta terça-feira que a partir de quarta-feira as urgências pediátricas vão funcionar apenas de segunda a sexta-feira entre as 09h00 e as 21h00, por dificuldades em completar as escalas das equipas.

"Com o objetivo de garantir previsibilidade e segurança aos utentes", a administração do hospital adiantou que "a partir desta quarta-feira, dia 1 de março, o serviço de urgência pediátrica desta unidade passa a funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 21h00".

Segundo o hospital, que serve cerca de 278 mil utentes, trata-se de uma "decisão transitória", que foi acordada com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e que "decorre da dificuldade de preenchimento das escalas que, até ao momento, não foi possível ultrapassar".

"Na próxima semana será apresentado o plano de reorganização dos serviços de urgência pediátrica da Área Metropolitana de Lisboa, que se traduzirá num reforço da resposta em rede do SNS", adiantou ainda a administração em comunicado.

Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, adiantou que o modelo de reorganização das urgências "vai estar pronto nos próximos dias", reconhecendo dificuldades nas urgências pediátricas de Loures (Lisboa) e do Barreiro Montijo (Setúbal).

"O modelo vai estar pronto nos próximos dias, esse diálogo está em curso e, portanto, não há nenhuma razão para que tenhamos notícia alarmista sobre esta matéria, não que não esteja preocupado com o problema, o que desejaria é que não houvesse constrangimentos, mas porque a solução de funcionamento em concreto está a ser trabalhada", afirmou.

Também na segunda-feira, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) reafirmou que a urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo estará encerrada à noite e aos fins de semana a partir de quarta-feira.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, disse que esta informação foi veiculada pela direção clínica na passada sexta-feira, na sequência da saída de seis pediatras, cinco dos quais para o setor privado e outro para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, não sendo assim possível garantir as escalas de urgência.