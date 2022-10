Centros de Orientação de Doentes Urgentes a pedir que reencaminhem utentes para hospitais com maior disponilidade.





Devido a "grande afluência" as urgências do Hospital de Setúbal e Barreiro emitiram, esta terça-feira, um alerta para oSegundo revelou fonte do Hospital de Seúbal ao, "quem ligar para o 112 será reencaminhado para outros hospitais devido à grande afluência" nas urgências desta unidade hospitalar. "Ninguém vai deixar de ser atendido", acrescenta.