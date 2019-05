Urso-pardo comeu 50 quilos de mel em Bragança

O urso-pardo que regressou ao Parque Natural de Montesinho já começou "a fazer das suas". O apicultor e empresário Luís Correia, que tem cerca de 800 colmeias em pleno coração da área protegida, confirmou à TVI que o animal terá consumido 50 quilogramas de mel.



Luís estranhou o esvaziamento das colmeias e contactou o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Os especialistas acabaram por perceber que o responsável seria o urso, tendo ainda em conta as pegadas e o pelo deixado no apiário.



"Apelamos a que haja respeito pelo urso. A biodiversidade faz falta ao parque natural. Estes animais são bem-vindos. Agora temos de encontrar uma forma de conviver todos juntos", diz Luís Correia.



Revela ainda que gostava de que a presença do urso passasse a ser regular: "Sonho com isso", acrescentou. O ICNF explica que nas últimas duas décadas "foram registados movimentos em áreas próximas do distrito de Bragança".



O regresso do urso-pardo a Portugal acontece 176 anos depois de ter sido considerado extinto.