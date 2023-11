Utente de lar de Matosinhos infetado com legionella já teve alta hospitalar

A diretora técnica do Centro Social de Leça do Balio, em Matosinhos, lar onde um idoso morreu com 'legionella', contou esta sexta-feira à Lusa que o segundo utente infetado com esta doença teve alta hospitalar na quinta-feira.

Sem revelar a idade, sexo ou desde quando estava internado no hospital, Graciete Pinto adiantou apenas que o idoso teve alta hospitalar do hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, no distrito do Porto, na quinta-feira à tarde, tendo regressado ao lar ao final do dia.

A responsável revelou ainda que, até ao momento, nenhum utente ou funcionário apresenta sintomas de `legionella´.

Os idosos e respetivos familiares estão a par da situação e da importância das medidas adotadas, estando tranquilos, reafirmou.

Uma das medidas passa por abrir "cuidadosamente" as torneiras, adiantou.

A responsável adiantou que o Equipamento Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), que conta com 35 utentes, está desde "a primeira hora" a ser acompanhado pelas autoridades de saúde e pelas empresas de manutenção que lhe prestam assistência.

Apesar da insistência, Graciete Pinto recusou revelar quando foram detetados os casos e quando morreu um dos dois utentes infetados, assim como o sexo e idade daquela vítima.

A morte de um idoso por `legionella´ foi avançada na quinta-feira pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

A administração regional avançou ainda que a origem do 'cluster' em Matosinhos é provavelmente ambiental.

A Lusa contactou esta sexta-feira a ARS do Norte e a Câmara Municipal de Matosinhos que recusaram prestar esclarecimentos sobre a situação.

Além destas duas entidades, a Lusa tentou também ouvir o delegado de saúde de Matosinhos, que remeteu para a ARS do Norte.

Desde o início do mês foram identificados dois 'clusters' de Doença dos Legionários na região Norte, um em Matosinhos e outro em Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

Até à data, em Caminha foi identificado um surto com sete casos confirmados que se encontra em fase de investigação epidemiológica e de determinação das medidas de saúde pública necessárias para o seu controlo.

Já esta sexta-feira , em declarações aos jornalistas, o ministro da Saúde garantiu que o caso dos surtos de 'legionella' está a ser tratado com "todo o cuidado e rigor" e pediu que não se atropele "os tempos necessários" da ciência.

A Doença dos Legionários, uma pneumonia provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas como febre, mal-estar geral, dores de cabeça, dores musculares, tosse não produtiva e diarreia.

A infeção transmite-se por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água (aerossóis) ou, mais raramente, por aspiração de água contaminada com a bactéria.