Utentes sem médico de família têm de ser prioridade do sistema

O Observatório Português dos Sistemas de Saúde quer que os utentes sem médico de família ou equipa de saúde atribuída sejam considerados uma prioridade para "evitar uma dupla penalização" e não agravar desigualdades.No Relatório da Primavera 2019, o Observatório analisou a reforma dos cuidados de saúde primários ao longo dos seus 13 anos de evolução e concluiu que é necessário um "novo impulso".Os autores do Relatório, que esta quinta-feira é apresentado em Lisboa, entendem que devem ser considerados uma prioridade "os utentes sem equipa de saúde", a fim de evitar uma "dupla penalização" e não agravando as desigualdades em saúde.Atualmente há ainda cerca de 700 mil utentes em Portugal sem médico de família atribuído, sendo que era objetivo do Governo dar médico de família a todos os portugueses.Nas recomendações para um novo impulso da reforma dos cuidados de saúde primários, o relatório pede que sejam garantidas condições de trabalho essenciais e de qualidade a todas as unidades, sejam centros de saúde tradicionais ou unidades de saúde familiares (USF).É ainda necessário dar mais autonomia às unidades de saúde, com uma gestão mais descentralizada, considerando que a organização assente em grandes agrupamentos de centros de saúde dificulta a proximidade com os utentes.O Observatório destaca, contudo, a "melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados" e dos indicadores de desempenho nos cuidados de saúde primários, sobretudo devido a novos processos de contratualização."O modelo de contratualização tem caminhado no sentido de se descentrar da atividade assistencial para se evoluir para um modelo que concilia a centralidade do cidadão com dimensões que valorizam a progressão para a excelência das equipas. Tem também o mérito de alargar os incentivos institucionais a todas as unidades que alcancem melhores resultados de desempenho", refere o documento, a que a agência Lusa teve acesso.O Observatório Português dos Sistemas de Saúde é constituído por investigadores e instituições académicas dedicadas ao estudo dos sistemas de saúde e analisa há 19 anos o sistema de saúde em Portugal.