Utilizadores da aplicação 'Too Good To Go' em Portugal salvaram do lixo um milhão de refeições em 2021

Os utilizadores portugueses da aplicação móvel 'Too Good To Go', que vende as sobras dos restaurantes demasiado boas para deitar fora, salvaram do lixo mais de um milhão de refeições em 2021, o dobro comparativamente ao ano anterior.

Lançada em 2015 na Dinamarca, a aplicação nasceu com o objetivo de dar uma segunda oportunidade às sobras de comida servida nos 'buffets' de restaurantes, mas esta quarta-feira já colabora também com pastelarias, supermercados, hotéis e cantinas e está presente em 17 países.

Em Portugal a aplicação funciona desde 2019 e no ano passado os quase 981 mil utilizadores compraram cerca de 1,13 milhões de refeições, o dobro em relação ao ano anterior, segundo o balanço feito hoje pela 'Too Good To Go'.

O processo é simples: Abrir a aplicação, escolher o restaurante, pastelaria ou supermercado, reservar uma "caixa mágica" e levantar na hora indicada a refeição surpresa, que é vendida com um desconto de cerca de 70% no preço.

De outra forma, aquela comida acabaria no lixo, com um impacto ambiental equivalente à emissão de 2,5 quilogramas de dióxido de carbono (CO2) por "caixa mágica", segundo a diretora executiva da empresa, Mette Lykke.

Os 1,13 milhões de refeições salvas só em Portugal no ano passado equivalem a quase três mil toneladas de emissões de CO2 e 7.414 voos entre Lisboa e Londres, sublinhou durante a apresentação a responsável de marketing em Portugal e Espanha, Mariana Banazol.

Em 2021, juntaram-se ao projeto 3.409 parceiros portugueses, mas Mariana Banazol destacou como um dos principais desafios a adesão de grandes cadeias de hipermercados, adiantando que a 'Too Good To Go' já conta com o grupo Auchan e está a começar a colaborar também com o grupo Dia.

Até ao final do ano, a empresa tem também o objetivo de chegar aos 1,3 milhões de utilizadores em Portugal, quatro mil parceiros e conseguir que 50 marcas adotem a etiqueta criada para ajudar a diferenciar os prazos de validade, com a mensagem "olhe, cheire, prove -- não desperdice".

A nível global, os 19,5 milhões de utilizadores salvaram do desperdício cerca de 55,6 milhões de refeições em 2021, registando um aumento de 84% em relação ao ano anterior, e a aplicação foi a 10.ª mais descarregada na categoria de comida e bebidas.

Durante a apresentação dos resultados, Mette Lykke destacou o impacto da 'Too Good To Go' no combate ao desperdício alimentar e sublinhou que, para os consumidores, é também um bom negócio pelo preço reduzido a que são vendidas as refeições.

Já do ponto de vista dos comerciantes, a diretora executiva sublinhou o impacto positivo na sua imagem e acrescentou que é também uma forma de otimizar aquilo que seria comida boa deitada fora.