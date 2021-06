A garantia foi esta terça-feira deixada pelo coordenador da ‘task force’ que dirige o processo, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, num dia marcado pela ausência de vítimas mortais provocadas pela doença, mas com 445 novos casos.



Arranca em agosto a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 20 anos.A garantia foi esta terça-feira deixada pelo coordenador da ‘task force’ que dirige o processo, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, num dia marcado pela ausência de vítimas mortais provocadas pela doença, mas com 445 novos casos.

“Vamos acabar a vacinação das pessoas acima de 30 anos entre fim de julho e início de agosto e, nessa altura, vão começar a vacinar-se as pessoas com 20 anos”, explicou o responsável, que admitiu poder não ser necessário imunizar as crianças: ao vacinar-se entre 70% a 90% da população está a proteger-se os mais novos.





O coordenador da ‘task force’ adiantou que, “grosso modo”, quando se chegar à faixa etária dos 18 anos já estará vacinada mais de 90% da população. “É pouco provável que, com essa taxa de vacinação, o vírus continue a persistir de forma endémica na população”. Acaba, então, “por morrer”.





Gouveia e Melo precisou que são agora quatro mil as pessoas com mais de 50 anos e com o pedido de agendamento marcado que aguardam vaga para a vacina. Um redução face aos 60 mil identificados na segunda-feira. O tempo máximo de espera estimado para a definição de uma data para a toma é, nestes casos, de uma semana.



Também os maiores de 50 anos que foram atingidos pela doença há mais de seis meses podem agora, através da internet, efetuar o pedido de agendamento.



O responsável estima que, neste mês e no próximo, seja atingido o maior ritmo de vacinação diária, com cerca de 100 mil inoculações. O valor poderá ser nalguns dias até ultrapassado.