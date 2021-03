Vacina contra a Covid-19 da J&J é decidida dia 11 de março

A vacina da Johnson & Johnson (J&J) deverá ter luz verde já na próxima semana na União Europeia. Os peritos, da Agência Europeia do Medicamento, reúnem no dia 11 para decidir. Nos Estados Unidos da América (EUA), a imunidade foi aprovada no último sábado. Caso exista autorização, a vacina da J&J junta-se às vacinas desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna ao lote de vacinas disponíveis na União Europeia.O acordo desta farmacêutica com a Comissão Europeia prevê para este ano 200 milhões de doses, com uma opção de 200 milhões de doses adicionais. Até ao final deste ano, Portugal vai receber 4,5 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Janssen (companhia farmacêutica da Johnson & Johnson). Deste total, 1,25 milhões chegarão já a partir do próximo mês e serão entregues até ao final de junho.Em estudos divulgados em janeiro, a imunidade da J&J revelou uma eficácia de 66%. Trata-se de uma dose única e protege contra várias variantes do novo coronavírus. A substância da vacina da J&J é produzida nos EUA, na Holanda e na Índia. A empresa tem ainda parceiros em Espanha, Itália, Índia e África do Sul, mas, ainda assim, insuficientes. Para cumprir os contratos, a farmacêutica norte-americana Merck & Co, aceitou ajudar a fabricar doses da J&J.A Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos e seis dioceses do país mostraram "preocupação moral" com a J&J, uma vez que esta se serve de células cultivadas em laboratório, que descendem de células retiradas de tecido de fetos abortados na década de 1980. Especialistas de saúde alertam para o facto de a abundância de vacinas não ser muita.