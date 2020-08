Vacina contra Covid-19 da Moderna "segura e bem tolerada" em testes e com bons resultados em idosos

A primeira vacina experimental contra o novo coronavírus, desenvolvida pela empresa norte-americana Moderna desde janeiro, teve muito bons resultados nos testes clínicos feitos em idosos, foi agora revelado.

Depois do fármaco ter sido testado em 45 pessoas mais jovens, novos ensaios foram feitos com dez voluntários entre os 56 e os 70 anos, e outros dez com mais de 70 anos. A Moderna assegura que a vacina é "segura e bem tolerada em geral", resultando em bons níveis de anticorpos contra o vírus responsável pela Covid-19, independentemente da idade.

"Mostrámos hoje pela primeira vez que, seja qual for a idade do paciente, a vacina é capaz de criar no organismo o mesmo nível de anticorpos", relata ao El País o diretor científico da Moderna, Tal Zaks.

As pessoas mais velhas vacinadas neste ensaio apresentaram níveis de imunidade superiores aos de doentes já recuperados da Covid-19. "Mesmo quem tem entre 55 e 70 anos, ou até mais, é capaz de gerar anticorpos ao mesmo nível dos mais jovens. E esse nível é maio do que a média observada em quem já superou a doença", adianta o investigador.

Os dados deste estudo foram já entregues a um comité do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla original).

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que está em negociações para comprar 80 milhões de doses da vacina da Moderna, numa fase inicial, que será alargada depois para o dobro (160 milhões de doses). Encetaram-se ainda negociações com outros laboratórios, nomeadamente com a inglesa AstraZeneca (investigação da Universidade de Oxford), a alemã Curevac, a norte-americana Johnson&Johnson e a parceria entre a francesa Sanofi e a inglesa GSK.