Vacina da Pfizer é eficaz contra variante indiana da Covid-19

A vacina Comirnaty, desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, contra a Covid-19, deverá ser eficaz contra a nova estirpe da Índia. "A variante indiana tem mutações que já estudamos e contra as quais a nossa vacina funciona, o que nos deixa confiantes", anunciou o fundador e diretor do laboratório BioNTech, Ugur Sahin.A variante da Índia tem sido motivo de preocupação em vários pontos do Mundo devido a uma dupla mutação que lhe confere possibilidade de escapar aos anticorpos desenvolvidos pelas vacinas. Em Portugal, mais concretamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, foram detetados seis casos desta estirpe.A BioNTech já testou a imunidade em mais de 30 variantes, tendo obtido pelo menos uma "resposta imunológica suficiente", acrescentou Sahin. A Comirnaty é usada, atualmente, na União Europeia e nos Estados Unidos da América (EUA), mas em breve deverá ter luz verde na China. "Ainda há algumas questões em aberto às quais estamos a responder" e "é muito provável uma autorização até julho", acrescentou o cientista.No final do mês de março, a Pfizer iniciou, nos EUA, um ensaio em fase inicial de uma terapia antiviral oral contra a Covid-19. O objetivo é que o comprimido seja prescrito aos doentes no primeiro sintoma. Trata-se de um inibidor de uma enzima que impede a replicação do vírus nas células do doente infetado. O remédio está em fase experimental e, caso seja provada a eficácia e se a autoridade reguladora dos medicamentos norte-americana aprovar a sua utilização, o medicamento poderá ficar disponível nos EUA até final deste ano.