Seis casos da variante indiana da Covid-19 detetados em Portugal

A variante indiana da Covid-19 já atingiu pelo menos seis pessoas no espaço de uma semana em Portugal. As autoridades de saúde admitem transmissão comunitária na região de Lisboa e Vale do Tejo.A doença teve pelo menos três introduções distintas. Não há ligação direta, o que sugere contágio em território português. Sobre as pessoas infetadas, a ministra da Saúde avançou que umas são "de outras nacionalidades" e outras "são portuguesas, sem história recente de viagens conhecidas até agora, o que pode indiciar transmissão comunitária". Marta Temido adiantou que "as variantes são uma das complexidades" da Covid-19.Designada por B.1.617, a variante indiana é considerada mais contagiosa, embora menos agressiva do que a britânica, que em janeiro foi a principal responsável por mais de 300 mortes em 24 horas e 16 mil novas infeções em Portugal. A estirpe da Índia tem dupla mutação, o que lhe confere mais facilidade em escapar à resposta imunológica, ou seja, aos anticorpos desenvolvidos pela vacinação. Na Índia, a situação é "dilacerante". Em apenas um dia foram registados mais 353 mil casos e 2812 mortes.Esta terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) anunciou que Portugal vai enviar para a Índia medicamentos antivirais e oxigénio. Em janeiro, um incêndio deflagrou no Serum Institute, onde se produzem milhões de doses da Covishield , desenvolvida pela AstraZeneca/Oxford.Segundo a imprensa local, a produção de vacinas na Índia não foi comprometida. Certo é que há escassez de imunidade naquele país. Face à situação atual, os EUA já de disponibilizaram para enviar doses. O Correio da Manhã perguntou ao MNE se há a possibilidade de enviar vacinas para a Índia, mas não obteve resposta até esta terça-feira à noite.