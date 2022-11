"Vacina é eficaz e segura": Manuel Pizarro assegura que vacinação de reforço é fundamental no combate à pandemia

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, fez algumas declarações sobre o balanço da reunião do Infarmed que decorreu durante a manhã desta sexta-feira.Pizarro fala sobre a eficácia da vacinação. Segundo o ministro, a vacinação resulta e deixa algumas mensagens. Primeira, o sistema de saúde continua a fazer o trabalho de vigilância da infeção e continua a trabalhar por um melhor conhecimento cientifico para lidar com infeção do SARS-CoV-2, mas também com outras infeções respiratórias. Outra mensagem é que as vacinas, não só as mais atuais como as iniciais, são seguras e são fundamentais.O ministro da Saúde considera que as novas variantes não acarretam maior risco para a saúde pública. Adicionalmente, Pizarro agradece aos profissionais de saúde, mas demonstra alguma desvalorização acerca das pressões dos hospitais que ocorreram ao longo da última semana.Assim, não vão ser aplicadas medidas restritivas no País.Durante a próxima semana será apresentado o plano de inverno.